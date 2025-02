Prêmio Jabuti Acadêmico recebe inscrições para 2ª edição

O Prêmio Jabuti Acadêmico está recebendo inscrições para sua segunda edição até o dia 20 de março. Criado no ano passado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o concurso é voltado para obras acadêmicas, científicas, técnicas e profissionais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do Prêmio Jabuti Acadêmico. Podem concorrer trabalhos publicados em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024. Os títulos precisam ter número ISBN (International Standard Book Number) e ficha catalográfica emitidos no Brasil.