Defesa Civil emite alerta severo para chuvas no estado de São Paulo

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu nesta segunda-feira (10) às 16h39 um alerta severo para perigo de forte chuva e enchentes para as zonas norte, centro e leste. O aviso foi enviado pelo serviço cell broadcast, o novo sistema de alerta de emergência para os telefones celulares.

Calor intenso

Nesta semana, São Paulo deve enfrentar mais um período de intenso calor e risco de temporais, segundo a Defesa Civil. Em alguns municípios, a temperatura pode atingir 36º C.

Na capital, a previsão é que o calor chegue a 35º C nesta semana.

Jovem desaparecido

As buscas pelo jovem Erick Santos, de 24 anos, que sumiu com a enxurrada da quinta-feira (6) passada no Capão Redondo, entram no quarto dia. Erick estava num carro que foi tragado pelas águas no córrego Moenda Velha, que encheu. O veículo foi localizado totalmente destruído.