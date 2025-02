Governo lança edital para concessão da Flona do Jatuarana, no Amazonas

O edital de concessão da Floresta Nacional (Flona) do Jatuarana, em Apuí, no sul do Amazonas (AM), foi lançado nesta segunda-feira (10), em Brasília, para projetos de manejo sustentável em quatro áreas que somam 453,4 mil hectares. Os interessados na gestão poderão concorrer com propostas para produção de madeira e silvicultura de espécies nativas. Segundo o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Batmanian, no caso do manejo para madeira, o modelo não causa desmatamento e mantém a diversidade biológica, os serviços ambientais e o ciclo hidrológico, já que são colhidos poucos indivíduos de espécies diversas, no período de 25 a 35 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “As concessões não dão o direito à terra ao concessionário. Ele não tem direito sobre a biodiversidade, também não tem direito sob o subsolo e recursos hídricos que estejam na Flona e também não dá direito a realizar caça ou pesca. O concessionário só pode manejar os recursos que estão descritos no edital”, explica.

De acordo com as informações divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o uso responsável da Flona do Jatuarana tem potencial de arrecadação pelo governo federal de até R$ 32,6 milhões anuais, com previsão de gerar 932 novos empregos diretos e outros 466 postos indiretos. Do recurso que retorna ao governo na forma de pagamento das concessões, 24% são destinados ao município e 12% ao estado onde a floresta está localizada. Os recursos também são destinados ao SFB (12%), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (12%) e 41% voltam para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realizar a gestão. A arrecadação não inclui o lucro dos concessionários das quais o edital exige ainda, na forma de encargos acessórios, um investimento mínimo de R$ 453,4 mil ao ano, sendo metade em iniciativas sociais e a outra metade em proteção florestal, mas a estimativa do governo é que esse valor atinja R$ 1,1 milhão anual em infraestrutura, bens, serviços e projetos para comunidade.

“Coube a nós pensarmos um desenho que fosse catalisador de benefícios para biodiversidade, para a proteção da floresta, dos recursos hídricos, das comunidades, das empresas e dos governos que querem fazer entregas para suas sociedades”, destacou Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Desde dezembro de 2024, o MMA publicou o Plano Plurianual de Outorga Florestal (PPAOF), que já incluía a Flona do Jatuarana entre as previsões de concessão de 24 áreas públicas para manejo sustentável e outras nove para restauração florestal. “A iniciativa integra a estratégia do Serviço Florestal Brasileiro de alcançar a meta de 5 milhões de hectares de florestas públicas concedidas até 2027, como parte do compromisso do governo federal com a gestão sustentável de suas florestas, conforme estabelecido no Plano Plurianual (PPA)”, informou o MMA por meio de nota. O processo licitatório será realizado pela primeira vez pela B3, a Bolsa de Valores do Brasil, que também atuará na avaliação das propostas.