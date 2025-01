Professor viraliza ao ensinar alunos dos EUA a cantar músicas em português

Vídeos do educador brasileiro cantando com seus "mini-queridos" viralizaram nas redes sociais ao mostrarem crianças dos EUA cantando clássicos da MPB; Confira

Em seguida, após publicar o vídeo em seus stories, no Instagram, começou a receber diversas mensagens de pessoas elogiando a gravação. Quando a publicação foi feita no feed da rede social, a repercussão foi ainda maior.

Para dimensionarmos melhor o sucesso dos vídeos do brasileiro com os "mini-queridos", como o professor carinhosamente os chama, cabe dizer que uma única publicação no TikTok já conta com mais de 5 milhões de visualizações e milhares de comentários e reações de um público cada vez maior e diverso.

Um de seus vídeos, que também fizeram sucesso nas redes, dessa vez no TikTok, foram as crianças cantando o clássico da MPB "Velha Infância".

Durante a faculdade, o brasileiro começou a fazer trabalhos voluntários em uma escola da cidade norte-americana para treinar seu inglês.

“Esse voluntariado se transformou no meu estágio, e, no final do estágio, a escola me ofereceu uma vaga de trabalho. Trabalhei lá por alguns anos até me mudar para a escola onde estou atualmente", relembra o educador brasileiro.

Professor diz que as crianças aprendem o contextos sociais e históricos das música que cantam em português

Em entrevista ao O POVO, Liel revela que engana-se quem acredita que os estudantes apenas repetem sons sem entender o que estão cantando. O professor explica que as crianças são extremamente curiosas e querem entender a letra da canção.

Por causa do contexto cultural, algumas traduções são mais desafiadoras. No entanto, segundo ele, os alunos têm uma incrível capacidade de compreender contextos sociais e históricos.

“Quando aprendemos ‘Cai, Cai, Balão’, falamos sobre as Festas Juninas no Brasil e seu significado cultural. Já ao aprender ‘Boi da Cara Preta’ e ‘Boi da Cara Branca’, exploramos a tradição do Boi Garantido e do Boi Caprichoso, no Amazonas”, explica.



Vini diz que fica feliz em conseguir levar um pouco da cultura do Brasil para outro país. Ele acredita que é fundamental preservar e compartilhar nosso folclore de forma positiva.



"O Brasil é um país culturalmente rico, e nosso folclore merece ser valorizado e mantido vivo. Parte do meu sonho é contribuir para isso" Liel Vini

