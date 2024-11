Vídeo de torcedor do Corinthians responsável pela compra da cabeça de porco viraliza

Cabeça do animal foi atirada por corintiano durante primeiro tempo da vitória por 2 a 0 no Dérbi, na Néo Química Arena, pelo Brasileirão

O torcedor do Corinthians responsável por levar uma cabeça de porco ao Dérbi da última segunda-feira (4) compartilhou vídeo da compra nas redes sociais. Identificado como Rafael Modilhane “Cicatriz”, o corintiano detém um perfil de organizadas do Timão com mais de 7,8 mil seguidores e é conhecido por compartilhar registros apenas com filtro de palhaço – o que dificulta identificação.

A compra ocorreu horas antes do clássico entre Corinthians e Palmeiras, no Mercadão de SP, no centro da cidade. Rafael faz sua primeira aparição com a cabeça do animal ainda no local e escreve: “Pega a visão”. Na sequência, o torcedor reaparece nos arredores da Neo Química Arena e ‘anuncia’ o que está prestes a acontecer:

“Sabe aquela cabeça de porco que postei mais cedo? Vocês vão ver o que vai acontecer com ela. Vai, Corinthians! ‘Noís é loco’ mesmo. ‘Nóis’ faz de tudo se for para mexer com psicológico [dos palmeirenses]”, disse o torcedor.