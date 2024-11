Video: Idosa faz terço com 62 pedras retiradas da própria vesícula e história viraliza

"Fui até a casa dela para contar que o vídeo tinha viralizado, e então sentei com ela para ouvir a história completa, desde quando ela passou mal e foi ao hospital até a confecção do terço", relatou a neta em entrevista ao portal g1.

Na gravação, a neta Letícia Martins disse que ouvia a história sobre o terço da avó , Vanda Maria da Cunha Martins, desde pequena, mas só conheceu todos os detalhes do caso depois da repercussão do vídeo. Ambas moram em Florianópolis, Santa Catarina .

Uma senhora de 90 anos viralizou nas redes sociais após revelar que ter feito um terço com as 63 pedras retiradas da vesícula durante uma cirurgia. O vídeo , publicado nas redes sociais pela neta no dia 28 de novembro, começou a repercutir uma semana depois e já ultrapassou de 3 milhões de visualizações.

Idosa cria terço com 62 pedras retiradas da vesícula após sugestão de amiga

No entanto, foi necessário retirar a vesícula inteira, não apenas as pedras. Segundo a neta, o anestesista que a atendeu a idosa era amigo da família. Ele então perguntou à avó se ela gostaria de ficar com as pedras retiradas.

Leticia contou ainda que a ideia de fazer o terço veio de uma amiga que acompanhava Vanda no hospital.

Para a confecção do terço, as pedras foram levadas a um ourives, profissional especializado na criação e venda de objetos de ouro e prata. A neta afirmou que as pedras não passaram por nenhum tratamento, sendo apenas feita a higienização dos cáuculos. Ela também ressaltou que as pedras não têm nenhum odor.