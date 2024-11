Pé-de-Meia Licenciatura: nota de corte do Enem para receber benefício será de 650

Alunos aprovados em cursos de licenciatura em 2025 com pontuação no Enem acima da nota de corte já estariam aptos a receber a bolsa

Para receber o “Pé-de-Meia” que deve beneficiar estudantes de cursos de licenciatura, os alunos devem atingir no mínimo 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A informação foi publicada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, no perfil do Instagram.

A nota de corte já seria considerada a partir do Enem feito neste ano, com as bolsas sendo pagas aos inscritos em cursos de licenciatura a partir de 2025.