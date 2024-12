Programa Mais médicos: Ceará recebeu 432 novos profissionais em 2024

Mais Médicos foi retomado pelo atual governo Lula / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Programa Mais Médicos, do Governo Federal, distribuiu 432 profissionais nos municípios do Estado do Ceará em 2024, totalizando 1.745 médicos em atividade no território estadual durante este ano. O programa tem por finalidade fortalecer a atenção primária à saúde do país. Em 2024 foram 6.729 novos médicos atuando em mais de 2 mil municípios da federação. O quantitativo representa mais de 25% do total de 26.756 médicos que atuam em 4.412 cidades e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

A iniciativa foi retomada em 2023 por meio do Ministério da Saúde a fim de que os municípios distantes dos grandes centros e nas periferias das cidades pudessem dispor de médicos dedicados à atenção primária. O programa, conforme a pasta, avançou entre os municípios com maior índice de vulnerabilidade social, onde cerca de 60% dos médicos estão.

As métricas alcançadas nos últimos dois anos foram discutidas no Encontro Nacional das Referências do Programa Mais Médicos, realizado no último dia 6 de dezembro. “O Mais Médicos não se encerra em si mesmo. Ele é um meio potente e importantíssimo para viabilizar e fortalecer a Estratégia Saúde da Família”, compartilhou o secretário-adjunto de Atenção Primária à Saúde (APS), Jerzey Timóteo, em palestra sobre a relação do programa com as principais iniciativas que constróem o primeiro nível de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS). O encontro teve como principal objetivo dar visibilidade às ações desenvolvidas, bem como mostrar o papel importante que as referências regionalizadas têm para o sucesso do programa.

“2025 será o ano de consolidar nosso trabalho, metas e políticas que retomamos desde o início da gestão. Com o trabalho das referências regionais, comunicamos mais com gestores, profissionais e sociedade as políticas da atenção primária à saúde, ganhamos capilaridade sem perder de vista o nosso papel de formulador de políticas públicas”, destacou o diretor do Departamento de Apoio à Gestão da Atenção Primária, Wellington Mendes Carvalho. Mais Médicos: últimas mudanças no programa Pela primeira vez desde a sua criação, o Programa Mais Médicos lançou um edital de chamamento com cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. Outro ponto a ser destacado foi a concessão de curso e bolsa-formação em preceptoria de Medicina de Família e Comunidade de R$ 4 mil a R$2.700 residentes de medicina de família e comunidade (MFC).