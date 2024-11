Mais Professores: MEC quer criar programa similar ao Mais Médicos, diz Camilo

Informação é do ministro da Educação, Camilo Santana, durante Reunião Global de Educação (GEM) 2024, realizada em Fortaleza

Programa faz parte de pacote de medidas de valorização da carreira do magistério, que inclui o Enem dos Professores e o Pé-de-Meia Licenciatura, que será lançado em novembro pelo Governo Federal.

"Como no Mais Médicos, o Governo Federal paga para ele ir para um município que não tem médicos. Mais ou menos nessa lógica", explica.

O Ministério da Educação (MEC) está desenhando o programa Mais Professores, com "uma lógica similar" ao programa Mais Médicos. Conforme o titular da pasta, Camilo Santana, o professor deve receber um valor adicional ao salário para trabalhar em escola ou município com maior demanda de docentes.

Declaração foi feita nesta sexta-feira, 1º, durante Reunião Global de Educação (GEM) 2024, organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Evento ocorre no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

O titular do MEC acredita que "o Brasil precisa criar uma cultura de reconhecimento desse profissional (professor)". No Brasil, as pessoas não estão querendo mais ser professores. Não só pela remuneração, mas pela valorização", defende.





Com informações da repórter Alexia Vieira