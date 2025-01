Nardoni vai passar Réveillon com Jatobá em condomínio de luxo no Guarujá

Nardoni justificou a solicitação com o argumento de que deseja "ter um convívio mais próximo com os filhos" e citou ainda o objetivo "a ressocialização dos condenados" previsto na Lei de Execução Penal

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pelo assassinato da menina Isabella Nardoni, que morreu aos 5 anos ao ser jogada pela janela do 6º andar do prédio onde o casal morava, em 2008, conseguiram autorização judicial para celebrar o Réveillon no condomínio Acapulco, um dos mais luxuosos do litoral paulista, no Guarujá.

No pedido à Justiça, Nardoni justificou a solicitação com o argumento de que deseja "ter um convívio mais próximo com os filhos" e citou ainda o objetivo "a ressocialização dos condenados" previsto na Lei de Execução Penal.