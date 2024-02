Alexandre Nardoni deve ir para regime aberto; entenda

Preso desde 2008 pela morte da filha, Nardoni teve progressão de regime autorizada pela Justiça após conseguir quase três anos de redução no tempo de pena

A pena original à qual Alexandre foi condenado foi de pouco mais de 30 anos. Desde 2008, ele apresentou uma série de pedidos de remição (redução). Com isso, o tempo total de prisão foi reduzido em mais de dois anos , permitindo que ele solicitasse permissão para cumprir o resto da sentença em liberdade condicional.

Nardoni e a então namorada, Anna Carolina Jatobá, foram presos por suspeita de terem agredido a criança, que tinha cinco anos, e, em seguida, atirado-a pela janela do sexto andar, no prédio onde o casal morava. O crime ocorreu em 29 de março de 2008, recebendo grande repercussão em todo o País. Em 2010, a Justiça declarou o casal culpado das acusações .

Preso desde 2008 pela morte da filha Isabella , Alexandre Nardoni passará ao regime aberto de prisão em 6 de abril. A informação é do colunista Ancelmo Gois.

Atualmente, Alexandre Nardoni está no regime semiaberto, que permite saídas ocasionais da cadeia para ressocialização. Com a progressão de pena, ele poderá trabalhar fora da cadeia, mas deve permanecer em casa fora do horário de expediente e durante os dias de folga.

Parte da redução da pena de Alexandre Nardoni é relacionada a trabalho. Também foi considerado o bom comportamento durante a sentença: na autorização, a Justiça pontuou que ele tem "boa conduta carcerária e nenhuma falta disciplinar grave".

