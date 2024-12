Mulher é presa suspeita de mandar matar o pai por herança de R$ 3 milhões

A filha da vítima era a única herdeira e contou com o marido para arquitetar o crime. Casal segue preso, enquanto os executores estão foragidos

Uma mulher foi presa em Campos Verdes, no norte do estado de Goiás, suspeita de mandar matar o pai para obter uma herança de R$ 3 milhões.

Segundo as investigações, o fazendeiro foi morto com dois tiros em uma emboscada no dia 1º de abril, na zona rural de Campinorte.