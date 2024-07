Homem de 56 anos é suspeito de matar a namorada de 15 anos na Paraíba

Uma adolescente de 15 anos, identificada como Maria Vitória dos Santos, foi assassinada a tiros pelo então namorado, Gilson Cruz, 56 anos. O caso aconteceu no município de Monteiro, no interior da Paraíba, na noite desse domingo, 14.

Maria Vitória conheceu Gilson há mais ou menos dois anos, quando começou a trabalhar na padaria dele. A relação entre os dois logo se tornou abusiva, resultando no trágico assassinato da jovem, segundo parentes e amigos. As informações são do g1 Paraíba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em áudios obtidos pela Polícia, a vítima havia chegado a relatar as agressões: "Ele já tentou fazer muita coisa comigo, né? Tipo, já jogou a pistola na minha cara, estourou a minha cabeça, aí tive que dar ponto na UPA, um monte de coisa. Só que eu nunca tive coragem de denunciar ele. Assim, né, coragem de fazer mal a ele e para os meus pais".