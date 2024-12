Bombeiros alertam para golpes de falsos e-mails e fiscais; veja como se prevenir

Golpes que envolvem falsos e-mails e supostos fiscais são alvos de alerta por parte do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Segundo a corporação, e-mails com links suspeitos e fraudulentos, com informações sobre denúncias e fiscalizações em edificações estão sendo recebidos pela população.

Conforme o CBMCE, os links suspeitos estão sendo utilizados com o objetivo de induzir as pessoas ao erro. A corporação avisa que não envia e-mails em que informa sobre denúncias desse tipo, nem sobre fiscalizações. A organização destaca ainda que não disponibiliza links, especialmente os que encaminham para sites duvidosos.