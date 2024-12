Tradicional Natal de Luz em Gramado é suspenso após acidente de avião

O evento Natal de Luz, em Gramado, Rio Grande do Sul, foi adiado em decorrência do acidente aéreo que resultou em dez mortes / Crédito: Divulgação/ Defesa Civil RS

A festa do Natal de Luz de Gramado, no Rio Grande do Sul, foi suspensa em decorrência do acidente de avião que vitimou dez pessoas e deixou outras 17 feridas. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Eduardo Leite (PSDB). Avião bimotor que caiu em Gramado ia para SP e bateu contra chaminé de prédio; VEJA

De acordo com a programação disponível no site do evento, ele teria início no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e seria encerrado em 19 de janeiro de 2025. O Natal de Luz é um evento aguardado pelos comerciantes locais, especialmente após as enchentes que abalaram a cidade no primeiro semestre de 2024.

Em nota, a organização do evento manifestou sua “profunda tristeza e pesar” e solidarizou-se com as vítimas. A suspensão dos shows, segundo os organizadores, ocorreu em respeito à tragédia e para colaborar com a logística necessária para a atuação das autoridades na cidade. Cancelamento afeta 1,5 milhão de pessoas Segundo o G1, era esperado que cerca de 1,5 milhão de pessoas visitassem a região da Serra Gaúcha até o início de janeiro, com Gramado sendo um dos destinos mais requisitados pelos turistas. Entre as principais atrações mais aguardadas estavam o Grande Desfile de Natal, com carros alegóricos e personagens natalinos, e o Nativitaten, celebração do nascimento de Cristo.

O evento movimenta diversos setores comerciais, como hotelaria, gastronomia e comércio. Reembolso de ingressos pelo site O governador do RS, Eduardo Leite, decretou a suspensão do evento. No entanto, conforme novas atualizações, as datas poderão ser remarcadas. Para quem adquiriu ingressos, o site oficial disponibiliza as opções de remarcação ou reembolso.