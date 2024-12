Guindaste pega fogo no Porto do Pecém; operador é resgatado sem ferimentos

Fogo em guindaste do Porto do Pecém foi apagado por brigadistas e bombeiros / Crédito: Reprodução/Instagram

Um guindaste do Complexo Industrial do Porto do Pecém (Cipp), na cidade de São Gonçalo do Amarante, registrou um princípio de incêndio na tarde deste domingo, 22. O trabalhador que operava o equipamento foi resgatado imediatamente sem ferimentos.