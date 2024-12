Dois pilotos dos EUA sobrevivem à destruição de avião 'por engano' no Mar Vermelho

Dois pilotos da Marinha dos Estados Unidos se ejetaram e sobreviveram à destruição, neste domingo (22), de seu avião sobre o Mar Vermelho, que foi “erroneamente” abatido por um míssil disparado de um cruzador americano, anunciaram os militares.

Mais tarde, os rebeldes huthis do Iêmen, que desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em solidariedade aos palestinos, realizaram vários ataques no Mar Vermelho contra navios que consideram ligados a Israel, alegaram ter atacado o porta-aviões USS Harry Truman no dia anterior e abatido uma aeronave F-18.