Empresário Luiz Galeazzi e família morrem em queda de avião em Gramado

O empresário Luiz Galeazzi , CEO da consultoria Galeazzi & Associados, morreu neste domingo, 22, após a queda do avião bimotor que ele pilotava em Gramado, na Serra Gaúcha. Além de Luiz, outras nove pessoas da família do empresário morreram no acidente, incluindo três filhos dele. A lista oficial não foi divulgada.

Claudio Galeazzi, pai de Luiz, morreu de câncer no ano passado. Ficou conhecido por gestão de crises em grandes companhias como Pão de Açúcar, BRF e Grupo Estado. A mãe do empresário, Maria Leonor Galeazzi, também faleceu em um acidente aéreo, em 2010.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do RS (SSP-RS), cerca de 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, em decorrência da inalação da fumaça causada pelo incêndio, que foi provocado pela queda.

No momento do acidente, havia presença de forte nevoeiro, afirma MetSul

Segundo a empresa de meteorologia MetSul, as condições de visibilidade no momento do acidente "eram muito ruins em Gramado e Canela com a presença de forte nevoeiro" na Região das Hortênsias.

Uma frente fria avança pelo nordeste do Rio Grande do Sul com abundante nebulosidade e chuva de variada intensidade entre a serra, a Grande Porto Alegre e o litoral norte.

Segundo informações do portal de notícias Exame, a Força Aérea Brasileira (FAB), informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para apurar as causas do acidente.