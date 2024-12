Avião bimotor que caiu em Gramado ia para SP e bateu contra chaminé de prédio

Um avião bimotor caiu na região central de Gramado, cidade turística no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo, 22 / Crédito: Reprodução/ Instagram @cbmrsoficial

Um avião de pequeno porte caiu nesta manhã deste domingo, 22, em Gramado, na serra gaúcha. O acidente aconteceu na área central da cidade, perto da Avenida das Hortênsias. A queda foi registrada por volta das 9h30min. A bordo, estava o empresário Luiz Galeazzi e nove familiares. A lista oficial das vítimas ainda não foi divulgada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A aeronave havia decolado do Aeroporto de Canela às 9h15min, com destino a Jundiaí (SP), aponta a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em nota ao O POVO.

De acordo com informações preliminares da Defesa Civil Nacional, minutos após decolar, a aeronave bateu contra a chaminé de um prédio. Em seguida, acertou o segundo andar de uma casa e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Os destroços atingiram uma pousada. Conforme o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 14 pessoas ficaram feridas na área do acidente, duas delas em estado grave por queimaduras, e foram socorridas a hospitais. Avião cai em Gramado: Leite aponta não haver sobreviventes

Leite também informou, por volta das 12h40min, que nove pessoas estariam no bimotor; o número ainda não foi confirmado.

Atualização sobre o acidente em Gramado. pic.twitter.com/tcb4B0d5UZ — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) December 22, 2024 "Aparentemente, infelizmente, não há sobreviventes no lado dos tripulantes", disse Leite em um primeiro vídeo, publicado no Instagram.

A Secretaria de Segurança Pública do RS informa que "no atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda". O avião segue dentro da loja de móveis. Segundo o governador gaúcho, o imóvel está completamente comprometido e foi providenciado um maquinário mais pesado para retirar a fuselagem do bimotor.

Por meio do Instagram, a Boutique do Móvel informou que a filial em Gramado estava vazia no momento do acidente. "Não havia nenhum funcionário no momento. Estão todos bem, apesar do susto", postou. O local está isolado pela Brigada Militar e a Polícia Civil investiga o caso. VEJA TAMBÉM | Lula diz que a Aeronáutica investigará o acidente