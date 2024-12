Corpos de vitimas do acidente aéreo em Gramado são retirados por bombeiros

Equipes retiraram os corpos das dez vítimas fatais do acidente aéreo em Gramado. Tragédia deixou 17 feridos, dois em estado grave

Os corpos das vítimas do acidente aéreo em Gramado (RS ), ocorrido neste domingo, 22, foram retirados pelas equipes de resgate no início da noite. As dez pessoas que estavam na aeronave morreram, entre elas o empresário e piloto do avião bimotor Luiz Gláudio Galeazzi .

Galeazzi estava acompanhado da esposa, três filhos do casal, a irmã, o cunhado, a sogra e outras duas crianças. Além das vítimas fatais, 17 pessoas ficaram feridas em solo após a queda do avião.

Duas dessas vítimas estão internadas em estado grave devido às queimaduras causadas pelo acidente, enquanto cinco já receberam alta. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou a suspensão do tradicional Natal de Luz da cidade em decorrência da tragédia.

Retirada dos corpos

A remoção dos corpos teve início logo após a liberação dos peritos, enquanto as autoridades ainda buscavam acessar a maior parte dos destroços.

Segundo o coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Maurício Ferro Corrêa, as primeiras vítimas foram encontrados na entrada da loja onde a aeronave parou e explodiu. “Depois da liberação da perícia, todos os fragmentos dos corpos encontrados foram recolhidos. Eles serão encaminhados para análise pericial, a fim de confirmar que todas as pessoas que estavam na aeronave foram localizadas e descartar a possibilidade de vítimas não identificadas em solo”, explicou em coletiva de imprensa.