Papai Noel percorre 3,5 mil km de triciclo para chegar a Fortaleza

Duda saiu de Curitiba no último dia 10 de outubro e chegou em Fortaleza oito dias depois. Nesse tempo, viajou a uma velocidade média de 80 quilômetros por hora e com um pequeno reboque acoplado na moto triciclo levando os equipamentos que poderia precisar na estrada, como barraca, cama de campana e alimentos.

Mas o intérprete do Papai Noel não encarou a viagem como um projeto complicado. “Reformei o motor do triciclo e o que precisava arrumar nele. Quando chegou o dia 10, eu simplesmente coloquei (o percurso) no Google Maps e vim embora”, conta.

Outra reclamação foi a respeito da estrutura viária do País , com destaque para a BR-020, em que Duda teve que passar pelos últimos 250 quilômetros até Fortaleza: “É muito buraco, não tem como você viajar ali. Você escapa de um buraco e pega outro”, aponta.

Apesar de ter aproveitado o trajeto, Duda enfrentou algumas dificuldades. O triciclo em que estava viajando apresentou problemas no freio quando ele passava pela cidade de Cristalina (GO) , após rodar mais de mil quilômetros. Mesmo conseguindo consertar, o viajante pensou em desistir.

Mas as dificuldades foram compensadas pela recepção calorosa por onde passou. As pessoas o tratavam muito bem, principalmente quando percebiam que ele trabalhava como Papai Noel. Algumas oficinas, inclusive, não cobraram por consertar o triciclo quando ele apresentou falhas.

Duda diz que se surpreendeu com a receptividade das pessoas durante sua viagem de triciclo até Fortaleza Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Paisagens motivaram o Papai Noel a seguir com a viagem



Para Duda, o melhor foram as paisagens que viu durante a jornada, principalmente as do território do Piauí. Ele admite que os cenários lhe deram motivação para viajar cerca de 12 horas por dia aos 64 anos de idade.