Passageira recusa troca de assento por mãe de criança e vídeo viraliza

Atitude de mãe que gravou passageira em avião foi criticada por internautas e viralizou / Crédito: Reprodução/TikTok

Um registro dentro de um avião viralizou nas redes sociais e suscitou opiniões polêmicas dos internautas nesta quarta-feira, 4. A responsável pela gravação, uma mãe, decidiu expor outra passageira ao sofrer recusas para que o assento fosse trocado com o seu filho. “Ela não quis trocar com a criança que está nervosa. Só porque não quer trocar de lugar. Perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa”, questionou a dona do vídeo. “Se ela tivesse algum problema, a gente entenderia. Você não tem empatia com as pessoas”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A atitude da mulher, que publicou a interação em seu TikTok, rendeu críticas da maioria dos usuários. Alguns citaram o desrespeito com a pessoa gravada, enquanto outros consideraram o garoto uma “criança mimada”.

A passageira chega a perguntar se está ou não sendo gravada, mas não aparenta se estressar com a outra mulher. No avião, é possível escutar os choros do garoto. Passageira entra em trabalho de parto em voo da Latam e avião é desviado para Fortaleza | ENTENDA Passageira gravada por mãe de criança é apoiada pelos internautas Apesar de ter publicado a interação, a mãe do garoto acabou privando a sua conta na rede social, à medida que o vídeo se espalhou para outras plataformas e mais usuários mantiveram suas críticas à atitude.

“Agora a mulher precisa sair do lugar dela por causa de uma criança mimada? Por que a mãe não comprou uma poltrona?”, perguntou um usuário do X (antigo Twitter). “Queria ser essa mulher da poltrona na janela do avião pra poder processar a maluca e ganhar uma grana daqui a 10 anos”, comentou outra. Voo mais longo do mundo permitirá que passageiros vejam o nascer do Sol duas vezes a partir de 2026 | SAIBA MAIS