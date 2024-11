Viagem de avião durante a gravidez: saiba as orientações e restrições das companhias aéreas

Gestantes podem viajar de avião, mas a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) recomenda que, antes do embarque, as gestantes consultem um médico.

No último dia 8, uma passageira entrou em trabalho de parto durante um voo da Latam , obrigando a tripulação a redirecionar a aeronave para o aeroporto de Fortaleza. A medida foi tomada por precaução para garantir a segurança da mãe e do bebê.

Segundo a ABEAR, as regras de embarque para gestantes variam entre as companhias aéreas e dependem do tempo de gestação e do estado de saúde da gestante.

Tempo da gestação influencia na permissão para embarque

Na Gol e Voepass, geralmente são permitidos voos até a 27ª semana de gestação. Já na Latam, o limite se estende até a 29ª semana para a maioria das rotas, com exceção dos voos para o Peru, onde o limite também é de 27 semanas.

Para gestantes com boa saúde, a Latam permite o embarque até a 29ª semana sem restrições. A partir da 30ª semana, porém, é necessária a apresentação de atestado médico no check-in, confirmando que a gestante está apta para viajar. O embarque não é permitido após a 39ª semana.