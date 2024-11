Feriado de 15 de novembro: quem folga no Dia da Proclamação da República

Muitos trabalhadores se perguntam se têm direito à folga. Confira a seguir como funciona a folga em feriados e o que acontece com trabalha na data

Um dos últimos feriados nacionais do ano, o dia 15 de novembro marca a Proclamação da República no Brasil. A data foi aprovada como folga pela Lei n.º 10.607, de 2002, que enumera todos os feriados nacionais do País.

Com isso, muitos trabalhadores se perguntam se têm ou não direito à folga no dia. Confira a seguir como funciona a folga em feriados e o que acontece com precisará trabalhar na data.