15 de novembro: o que abre e o que fecha em Fortaleza no feriado

Confira o que abre e fecha no comércio de Fortaleza durante o feriado do dia 15 de novembro Crédito: iSotck / Dimitry

O feriado nacional de 15 de novembro marca a Proclamação da República, celebrando a transição do Brasil de uma monarquia, governada por Dom Pedro II, para um regime republicano em 1889. Neste ano de 2024, o feriado cai em uma sexta-feira. Confira os serviços que funcionarão ou não neste dia em Fortaleza. Novembro 2024: feriados, pontos facultativos e datas comemorativas; CONFIRA



Os serviços considerados essenciais, como assistência à saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva vidas seguem com operação normal.

Metrofor O transporte de passageiros sobre trilhos em Fortaleza e cidades vizinhas terá funcionamento excepcional nesta sexta-feira (15/11), feriado nacional da Proclamação da República. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciarão o funcionamento em horário normal e encerrarão as atividades mais cedo que o habitual. Não haverá operação no VLT de Sobral e no VLT do Cariri. Linha sul: 5h30 até cerca de 18h30

Linha nordeste: 5h30 até próximo de 17h50

Linha oeste: 5h30 até próximo de 17h30 15 de novembro: comércio em Fortaleza no feriado Comércio de varejo Referente segmento do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindiloja), o feriado do dia 15 de novembro é facultado. Ou seja, fica a critério do lojista, caso ele deseje a abertura, deve seguir as regras da Convenção Coletiva de Trabalho.



Bares e Restaurantes Conforme a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes que atua no Ceará (Abrasel-ce), os bares e restaurantes de Fortaleza terão funcionamento normal.

Postos de combustíveis O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustíveis funcionarão normalmente nesta sexta-feira. Farmácias Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado (Sincofarma), as farmácias funcionam normalmente na Proclamação da República.

"Em razão de ser considerada uma atividade essencial, e de acordo com o Decreto 27.048/49, que regulamenta a Lei 605/49, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente sábado, domingos e feriados".

Bancos As agências bancárias não terão expediente na sexta-feira e estarão fechadas. Padarias As padarias vão funcionar normalmente, ficando a critério de cada estabelecimento, segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará.

Supermercados A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados vão funcionar normalmente durante o feriado de 15 de novembro. Correios Os Correios não funcionarão durante o feriado desta sexta. 15 de novembro: shoppings de Fortaleza no feriado Shopping Iguatemi Fortaleza Com a chegada do feriado nacional de Proclamação da República nesta sexta-feira, 15, o shopping Iguatemi Bosque anuncia em nota algumas alterações no seu horário de funcionamento.