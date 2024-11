Empresário morto após delação contra PCC havia pedido reforço de segurança; policiais são afastados

O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach teria solicitado mais segurança ao Ministério Público (MP) para fazer a delação sobre o PCC Crédito: Reprodução/ Câmeras de segurança - Aeroporto Internacional de São Paulo

O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, morto a tiros supostamente por membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), estava jurado de morte após ter sido apontado como mandante do assassinato de dois integrantes do alto escalão da facção criminosa em dezembro de 2021. A defesa alega que ele teria solicitado mais segurança em sua escolta ao Ministério Público (MP). I empresário foi assassinado na sexta-feira, 8, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Grupo condenado pela Justiça possuía ligação com advogado e servidora do TJCE; CONFIRA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Gritzbach já havia contratado quatro seguranças particulares, todos policiais militares, que estavam participando de sua escolta em São Paulo. Eles estão sendo investigados, pois, com a chegada do empresário ao aeroporto, apenas um dos seguranças estava presente no local.

Os outros três alegaram que o automóvel que utilizavam estava com problemas e que aguardavam o conserto enquanto o empresário chegava ao aeroporto. Empresário morto: delação em torno do PCC Em reunião com promotores divulgada pela TV Globo, o empresário havia informado que possuía diversas provas contra membros da facção e solicitava mais segurança por parte do órgão público. Caso contrário, ele se via como um “morto-vivo”. ""Tenho comprovantes de pagamento, tenho contrato, tenho matrícula, tenho as contas de onde vinham o dinheiro, então dá pra gente fazer o caminho inverso. Tenho as conversas de Whatsapp com os proprietários. Eu apresento, doutor, mas cada vez mais eu preciso de mais segurança. Então, eu precisava de um amparo de vocês também do que eu vou ter. Se não, vocês estão falando com um morto-vivo aqui."

"