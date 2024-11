Empresário delator de investigação contra o PCC é morto em tiroteio no Aeroporto de Guarulhos

Minutos depois do crime a polícia localizou, em uma avenida próxima ao aeroporto, um carro com as características parecidas com a do veículo utilizado. Agentes investigam se trata-se do mesmo automóvel.

Viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. Caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo.

Empresário estava em processo de delação premiada

Segundo o jornal Estadão, Gritzbach é delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).