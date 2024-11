Grupo condenado pela Justiça possuía ligação com advogado e servidora do TJCE

Além do casal apontado como chefe do grupo, outras pessoas atuavam em funções específicas: um advogado e a irmã dele, servidora do TJCE. Objetivo era se antever a cumprimentos de mandados

Um grupo formado por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi condenado por meio da Vara de Delitos e Organizações Criminosas por atos relacionados a tráfico de drogas. As investigações do ano de 2020 mostraram o envolvimento de advogados e de uma servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), que era lotada no fórum do município de Independência.

As investigações identificaram que a organização criminosa realizava um rodízio dos pontos de tráfico, determinando os dias da semana de cada boca de fumo. As informações estão na sentença judicial obtida pelo O POVO. Os principais traficantes e apontados como chefes da organização criminosa na região seriam Gracias Rodrigues de Morais e a companheira dele, Maria Edilene Alves Feitosa.

Outras pessoas atuavam no grupo com funções específicas: o advogado Wangleyson de Oliveira Brito e a irmã dele, Helena Oliveira Loiola, servidora do TJCE. De acordo com a sentença, ambos prestavam apoio jurídico à organização criminosa e, no caso de Helena, a servidora avisava sobre movimentações na Justiça, incluindo expedição de mandados de prisão que fossem relacionados à facção.