Hugo Motta vai a Goiânia buscar apoio de Caiado para presidência da Câmara

Candidato à presidência da Câmara, o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), reúne-se nesta quinta-feira, 31, com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), para pedir apoio à eleição no Legislativo, prevista para fevereiro de 2025.

A interlocutores, Motta comunicou que também deve estar com o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil). Tanto Caiado quanto Mabel já foram deputados e são figuras relevantes no União Brasil, partido liderado por Elmar Nascimento (BA), que até há pouco seria um dos rivais de Motta na disputa na Câmara. Mas, conforme mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, nesta quinta-feira Elmar decidiu retirar sua candidatura.

Motta tem dito que fará a visita porque está "em campanha" e precisa buscar votos. A estratégia passa por dialogar com lideranças do partido fora da Câmara.