Universidade apura conduta de palestrante que fez dança erótica

Universidade Federal do Maranhão lança nota após vídeo erótico da palestrante Tertuliana Lustosa viralizar na internet Crédito: Instagram / Tertuliana Lustosa

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) publicou uma nota de esclarecimento após a palestrante Tertuliana Lustosa performar uma dança erótica ao som de uma de suas músicas. A conduta foi aplaudida no momento da apresentação, mas foi julgada como desrespeitosa por internautas nas redes sociais, após publicação do vídeo. LEIA MAIS | Coluna de Sexo e arte: como obras eróticas mobilizam a quebra de amarras sociais

Em nota, a UFMA informa que ainda está averiguando o caso e tomará providências assim que "ouvir todas as vozes", em respeito aos envolvidos. O texto, que foi publicado no mesmo dia do acontecimento, nessa quinta-feira, 17, no portal oficial da instituição, diz que, apesar do ambiente acadêmico promover a diversidade de ideias, a performance é considerada inapropriada. Conforme a nota, o lugar é um espaço em que pode existir discurssões sobre temas variados que permeiam a sociedade, contudo, a UFMA não apoia atitudes que podem ir contra os valores e princípios da instituição.

Polêmica em Universidade do Maranhão: saiba o que aconteceu Durante uma palestra sobre gênero e sexualidade na Universidade Federal do Maranhão, Tertuliana Lustosa, uma das professoras que estava na mesa redonda, fez uma performance erótica, chegando a mostrar os glúteos à plateia. O caso aconteceu nessa quinta-feira, dia 17 de outubro, no seminário "Dissidências de gênero e sexualidades", organizado pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política (Gaep). No vídeo divulgado nas redes sociais, a mestranda em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia dança ao som da música "Educando com o c*", que também é tema de um de seus artigos científicos, intitulado de “Educando com o c*: traveco-terrorismo e descolonialidade de gênero na arte”.



Polêmica em Universidade do Maranhão: o que disse Tertuliana Lustosa? Além de pesquisadora, Tertuliana também é cantora e vocalista da banda "A Travestis". Um de seus objetivos é aumentar o número de debates sobre prazeres, corpos e tabus, trazendo esses temas em forma de arte e diálogos pedagógicos. Em justificativa após a repercursão do vídeo, a historiadora disse em suas redes sociais que se trata de uma forma de enfrentar o preconceito. “Por onde eu for, onde eu passar, eu vou levar a minha travestilidade nordestina como forma de questionar o sistema”, afirmou Tertuliana. Além disso, ela também relatou que essa não foi a primeira vez que sua conduta causou revolta. “Na verdade, desde que eu fiz o primeiro evento ‘Educando com o C*’, as pessoas já acharam um absurdo, falaram que a universidade é uma balbúrdia, mas as pessoas não entendem a produção do conhecimento”, completou.

UFMA: leia nota de esclarecimento da instituição de ensino sobre o caso "Nesta quinta-feira, 17, a historiadora Tertuliana Lustosa, na condição de palestrante convidada pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política – GAEP, apresentou a sua pesquisa durante a Mesa-Redonda "Dissidências de gênero e sexualidades", em que reproduziu e performou uma de suas canções, considerada inapropriada para o momento e a construção do debate acadêmico-científico em que se encontrava. Como sabido, a Universidade é um espaço plural e de diálogos, dedicado ao conhecimento, à diversidade de ideias e ao respeito mútuo. Por isso entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade.