‘Cavalo Tarado’: apresentação em escola do RJ é alvo de investigação

A apresentação de grupo carioca foi criticada devido ao teor da música Crédito: Reprodução

Uma apresentação de dança no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Carlos Prestes, na cidade do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais na segunda-feira, 28. A performance musical do grupo, que foi criticada por utilizar a música "Cavalo Tarado", levou a Prefeitura do Rio de Janeiro a abrir uma sindicância para apurar o caso. Os dançarinos do grupo Cia Suave foram convidados pela escola municipal para se apresentarem no dia 22 de agosto. Ao redor de crianças e adolescentes, aproximados em formato de roda, uma mulher surge com máscara de cavalo cobrindo o seu rosto.