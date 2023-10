Oposição critica dança erótica em evento da Saúde; ministério se pronuncia

Uma apresentação de dança em evento do Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 5, é alvo de críticas de opositores do governo Lula. O vídeo gravado no 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil mostra uma pessoa cantando uma música e outra fazendo uma coreografia erótica no centro do palco, enquanto os participantes aplaudem da plateia.

O encontro é realizado pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Teve início na quarta-feira, 4, e vai até esta sexta-feira, 6. O objetivo é apoiar a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), com o compartilhamento de ideias e experiências, ampliação do diálogo, estímulo à gestão participativa e construção da agenda de territorialização da promoção da saúde no País.

Após as críticas da oposição e a repercussão do caso nesta sexta-feira, 6, o Ministério da Saúde afirmou que a apresentação "surpreendeu pela coreografia inapropriada". "O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente."