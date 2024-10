Dia do Comerciário 2024: veja quando será e se a data é feriado

Dia do Comerciário: feriado será no dia 21 de outubro em algumas cidades do País Crédito: FERNANDA BARROS

O Dia do Comerciário é comemorado no Brasil no dia 30 de outubro. No entanto, as convenções coletivas da categoria podem adiantar ou postergar a data, causando dúvidas para os trabalhadores. No estado do Rio de Janeiro e algumas cidades brasileiras, como Recife, o feriado será na próxima segunda, 21 de outubro. Já no estado da Bahia, o Dia do Comerciário será comemorado na próxima quinta-feira, 17 de outubro. Entenda sobre as mudanças no Dia do Comerciário.

Dia do Comerciário em Fortaleza

A Convenção Coletiva do Trabalho, disponibilizada pelo sindicato dos lojistas (Sindilojas Fortaleza), estipulou que o Dia do Comerciário seria comemorado em dia 23 de setembro de 2024.

Portanto, os dias 21 e 30 de outubro o expediente será normal para os lojistas de Fortaleza.

Dia do Comerciário 2024: como é definida a data?

Mesmo sendo originalmente lembrada no dia 30 de outubro, os trabalhadores podem ter folga em outros dias, de acordo com a convenção coletiva da categoria. Os sindicatos patronais entram em acordo com o sindicato dos trabalhadores para definir a melhor data para que os funcionários tenham folga.

Um dos motivos para a mudança é que o comércio fica mais movimentado nos últimos meses do ano, o que faz alguns locais celebrarem a data mais cedo.

Dia do Comerciário: algumas lojas podem abrir? Como direito previsto em convenção coletiva, no Dia do Comerciário é proibido a abertura de lojas, trabalhar com as portas fechadas, trabalho remoto ou vendar virtuais.