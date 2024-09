Dia do Comerciário: 23 de setembro é feriado? O que funciona em Fortaleza?

Dia do Comerciário: saiba o que abre e fecha em Fortaleza Crédito: Aurelio Alves/O POVO

Previsto em convenção coletiva de trabalho, o Dia do Comerciário marca um feriado para a categoria. Originalmente estabelecida em 30 de outubro, a data pode ser adaptada, seguindo acordos com os setores de comércio. Em 2024, o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza e Região estabeleceu que na segunda-feira, 23, o comércio não funcionará, com exceção dos setores considerados atividades essenciais — para os quais a data será considerada facultativa.

Entenda o feriado e veja a seguir a programação para o Dia do Comerciário em Fortaleza. Dia do Comerciário é feriado? O Dia do Comerciário foi instituído pela Lei nº 12.790, de 14 de março de 2013, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de comerciário. Apesar de não ser considerado um feriado nacional, os sindicatos da categoria estabelecem datas de folga aos trabalhadores do setor, que são adaptadas de acordo com as convenções estabelecidas.

Nesse caso, mesmo com uma data oficial estipulada para 30 de outubro, os dias podem ser alterados. Em 2024, o Dia do Comerciário em Fortaleza foi antecipado em mais de um mês e estabelecido para o dia 23 de setembro, uma segunda-feira.

Dia do Comerciário em Fortaleza: o que abre e o que fecha Confira a seguir os serviços que permanecerão disponíveis durante o Dia do Comerciário em Fortaleza nos shoppings e comércios. Dia do Comerciário em Fortaleza: Lojas no Centro As lojas de rua no Centro de Fortaleza estarão fechadas nesta segunda-feira, 23. Dia do Comerciário em Fortaleza: Farmácias As farmácias poderão funcionar normalmente neste 23 de setembro, informou o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Estado do Ceará (Sincofarma).

Dia do Comerciário em Fortaleza: Panificadoras

As panificadoras seguirão a sua programação usual neste 23 de setembro, segundo informe do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan-CE). Dia do Comerciário em Fortaleza: Distribuidoras de carnes (frigoríficos) Em comunicado do Sindicato dos Comerciários, os frigoríficos apresentam seu horário de funcionamento das 8h às 15h. Dia do Comerciário em Fortaleza: Bancos

Os horários de atendimentos dos bancos também seguirão a sua programação neste 23 de setembro, segundo informe do Sindicato dos Bancários do Ceará (SEEB/CE).