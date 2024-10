Criança de 9 anos invade hospital veterinário no Paraná e mata 23 animais

Uma criança de nove anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais de pequeno porte. O caso ocorreu na cidade de Nova Fátima, no Norte do Paraná, na noite do último domingo, 13. A criança esteve no local um dia antes, participando da festa de inauguração.

De acordo com o portal G1, a Polícia Militar foi acionada por um dos responsáveis pelo local, Lúcio Barreto, após ele encontrar mais de 15 coelhos mortos e outros animais soltos no local. Após verificar as filmagens da câmera de segurança, conforme ele, foi possível ver que uma criança acompanhado de um cachorro entrou no local e teria maltratado os animais por cerca de 40 minutos.

Alguns animais foram arremessados contra a parede e tiveram as patas arrancadas. Inicialmente, os proprietários acharam que a criança teria invadido o local apenas para brincar com os animais, já que ele esteve no dia anterior no local participando do evento de inauguração.