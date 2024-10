Criança é devolvida à mãe após dois meses separados por causa do pai

Uma criança foi devolvida à sua mãe após passar um mês e 25 dias sob a guarda do pai biológico. Segundo a Defensoria Pública do Ceará, o pai do menino, que não tem o nome no registro de nascimento do filho, começou a se reaproximar da criança com a permissão da mãe. No entanto, em agosto, após pegar a criança para, supostamente, levá-la a um dentista, o homem se recusou a devolver o filho para a mulher.

A mulher tentou reaver a guarda do filho por diversas vezes. Sem êxito, decidiu procurar a Defensoria Pública do Estado. "Ficar sem notícias, sem saber o que estava acontecendo, foi desesperador. A família do pai me bloqueou, então eu fiquei completamente sem contato, sem nenhuma informação", conta.

Após três dias da entrada do pedido para reaver a guarda do filho, a mãe do menino teve sua solicitação deferida pela Justiça e pôde levá-lo de volta para casa. “Foi uma alegria enorme, parecia uma festa aqui na rua. Ele nem queria entrar em casa, só queria brincar com os amigos. Foi um alívio imenso ver meu filho de volta e saber que tudo se resolveu tão rápido foi um grande conforto”, explica.