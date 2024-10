Criança morre infectada pelo vírus da raiva após exposição a morcego no Canadá

Uma criança da província de Ontário, no Canadá, morreu após contrair raiva ao ser exposta a um morcego que entrou em seu quarto, informaram as autoridades de saúde do país. O caso, ocorrido em meados de setembro, foi confirmado pelo médico Malcolm Lock, da Unidade de Saúde Haldimand-Norfolk, na última quarta-feira, 2.

A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas. Os pais, ao não observarem sinais de mordida ou arranhões, acabaram não buscando a vacina contra a raiva. “Eles acordaram com um morcego no quarto. Os pais olharam para a criança, não viram sinais de mordida, arranhões ou saliva, e não procuraram a vacina contra a raiva”, explicou o médico. Após os primeiros sinais da infecção, a criança chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

Este foi o primeiro caso de raiva humana em Ontário em 57 anos, sendo o último registrado em 1967. Desde 1924, foram relatados 28 casos de raiva em seis províncias canadenses, todos fatais. A raiva, uma doença viral que afeta o sistema nervoso central, é quase sempre fatal quando os sintomas aparecem, mas pode ser prevenida com tratamento imediato após a exposição.