Manobra de Heimlich: PMs usam método para salvar bebê de 7 meses no DF

Policiais militares utilizam o método para salvar bebê de 7 meses engasgada em Brasília Crédito: Reprodução/ Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF)

Dois policiais militares utilizaram a manobra de Heimlich, para salvar uma bebê de sete meses. O caso ocorreu na madrugada deste sábado, na região do Gama, no Distrito Federal (DF). Segundo a corporação, passava da meia-noite quando os policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) ouviram os gritos de socorro do pai da criança, que já estava desacordada nos seus braços. Imediatamente os dois policiais pegaram a criança e iniciaram as manobras. Pouco depois a menina chorou, indicando que havia voltado a respirar.

A mãe da criança chegou em seguida e levou a criança. Manobra de Heimlich: o que é? A técnica usada pelos dois policiais para desobstruir as vias respiratórias da criança é uma espécie de abraço por trás, pouco acima da barriga, para tentar expulsar alimento ou corpo estranho. Em adultos, é necessário posicionar-se atrás da pessoa engasgada e enlaçá-la com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, é preciso ajoelhar-se primeiro), caso ela esteja consciente.