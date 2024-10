Médico é condenado a indenizar enfermeiros após ofensas nas redes sociais

Nas postagens, o homem chamou os enfermeiros de “pilantras” e disse que eles “colocavam merda na cabeça dos pacientes”. O conteúdo, postado nos stories do Instagram, foi considerado ofensivo à reputação, à honra e à imagem dos profissionais de enfermagem.

A ação civil coletiva contra o médico foi movida pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Acre (Seeacre), após o médico ter publicado em suas redes sociais, em 2022, mensagens ofensivas contra os enfermeiros.

Ginecologista é condenado a pagar indenização e publicar retratação por publicar mensagens ofensivas a enfermeiros

O sindicato entrou com a ação pedindo a reparação por danos coletivos ainda em 2022. Em 2023, recebeu uma sentença favorável, porém o médico recorreu, fazendo com que o processo se estendesse até 2024.

De acordo com a juíza Olívia Maria Alves Ribeiro, responsável pela decisão, as afirmações do médico extrapolaram o direito à liberdade de expressão, afetando negativamente a imagem dos enfermeiros.