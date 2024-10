Iraniana é resgatada de mesquita após denunciar agressões do marido

O marido da mulher foi preso no domingo, 6, após ela prestar queixa por violência doméstica. A iraniana, no entanto, disse à polícia que estava sendo pressionada por pessoas ligadas ao marido para retirar a denúncia a fim de que o homem fosse solto.

Uma iraniana que vive no Rio de Janeiro foi resgatada nesta sexta-feira, 11, de uma mesquita no estado de São Paulo, onde estava sendo mantida com os dois filhos. Depois da situação, neste sábado, 12, ela foi levada de volta para o RJ. A mulher está em um abrigo sob proteção da Polícia Civil do estado.

A vítima foi encontrada após uma amiga denunciar o caso à Delegacia de Atendimento à Mulher no Rio de Janeiro. A partir do relato, a Polícia Civil do Rio, com apoio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher e da Delegacia Antissequestro de São Paulo, localizou a iraniana.

Ao ser ouvida, ela disse que estava no local de forma consentida, mas solicitou retorno ao Rio de Janeiro, ficando atendida pelo programa de proteção feminino, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

