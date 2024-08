Hospital de Saúde Mental oferece atendimento a vítimas de violência doméstica

O Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), localizado no bairro Messejana, em Fortaleza, realiza atendimentos psicológicos e psiquiátricos a vítimas de violência doméstica. Serviço ganhou ainda mais destaque neste mês, em alusão ao Agosto Lilás, ação criada pelo Governo Federal, que visa combater a violência doméstica.

O hospital é uma unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e os atendimentos acontecem na emergência, que funciona 24 horas. A vítima é avaliada no local e pode ser também encaminhada para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

O HSM também tem uma parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NUAVV), que funciona no local e atende casos mais graves.