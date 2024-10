Incêndio atinge Museu da Casa Brasileira em São Paulo

Em comunicado oficial, a Fundação esclareceu que, apesar do susto, a estrutura do imóvel histórico não foi comprometida. "O incêndio aconteceu na estrutura tubular da exposição, do lado de fora do espaço físico do Solar Fábio Prado, que não sofreu danos em sua estrutura interna, bem como a montagem interna da exposição não sofreu danos", afirmou a fundação. A fachada e a parte interna do casarão, que abriga o museu, permanecem preservadas.

O Museu da Casa Brasileira ocupou o casarão até 2023, quando foi finalizado o convênio entre a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado e FPA. Com o fim do convênio, o espaço Solar Fábio Prado passou a receber exposições.

Um incêndio atingiu o prédio do antigo Museu da Casa Brasileira, na avenida Faria Lima, em São Paulo , neste sábado, 5. O incidente se deu poucos dias antes da abertura da exposição Castelo Rá-Tim-Bum – 30 anos , que estava programada para iniciar no próximo dia 10 de outubro. A Fundação Padre Anchieta (FPA), responsável pelo espaço, informou que a mostra foi adiada e uma nova data será anunciada em breve.

A exposição Castelo Rá-Tim-Bum – 30 anos promete ser uma das maiores atrações culturais de São Paulo, reunindo cenários e objetos originais da icônica série infantil da TV Cultura. Contudo, com o incêndio, a FPA confirmou que o evento foi temporariamente suspenso. "Todas as pessoas que adquiriram ingresso até o momento serão informadas sobre a nova data de início da exposição", detalhou a FPA.

O casarão onde funciona o Solar Fábio Prado foi construído entre 1942 e 1945, sob o projeto do arquiteto Wladimir Alves de Souza. Inspirado no Palácio Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o imóvel inicialmente serviu como residência do ex-prefeito de São Paulo Fábio da Silva Prado, que governou a cidade entre 1934 e 1938. O local passou a integrar o patrimônio cultural do estado em 1968, sendo inaugurado como museu em 1970, com foco no mobiliário artístico e histórico brasileiro.

Por décadas, o Museu da Casa Brasileira foi um espaço dedicado à preservação de objetos, móveis e equipamentos que contam a história da moradia no Brasil, além de promover exposições temporárias e eventos culturais de relevância nacional. Seu acervo inclui peças de várias épocas que retratam a evolução dos estilos de vida e dos interiores das residências brasileiras, tornando-se uma referência no estudo e preservação da história do design e da arquitetura no país.

Novas atualizações sobre a situação do edifício, das peças do acervo e da programação cultural devem ser divulgadas nos próximos dias, à medida que as autoridades investigam o ocorrido e trabalham para esclarecer os fatos.