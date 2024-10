Alexandre de Moraes intima Marçal a prestar depoimento em 24 horas

O motivo seria o uso do X durante bloqueio da plataforma no Brasil. Marçal também utilizou o Instagram para publicar um laudo médico falso, afirmando que Boulos seria usuário de drogas. Em seguida, a conta do candidato na plataforma foi suspensa

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes intimou o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) a prestar depoimento em 24 horas, após o ex-coach utilizar o X durante o bloqueio da plataforma no Brasil. A rede social está suspensa em todo o território nacional desde o dia 30 de agosto.

De acordo com informações do jornal O Globo, a decisão do ministro aponta que a Polícia Federal (PF) identificou o "uso intenso" da plataforma do coach com o intuito de "propagar desinformação", principalmente no dia 2 de outubro. Na madrugada deste sábado, 5, também foi registrada atividade na conta do candidato.

Ainda segundo o veículo, o ministro considerou na decisão que o uso irregular da plataforma seria "abuso do poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma e inelegibilidade, conforme decidido pelo TSE".