Sergipe: candidato a vereador bolsonarista atropela militante do PT em carreata

Um militante do Partido dos Trabalhadores (PT) foi atropelado pelo carro de um candidato a vereador bolsonarista em Aracaju, capital do Sergipe, na noite dessa quarta-feira, 2. A vítima teve a perna fraturada e passou por cirurgia . O PT registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o candidato.

Após a situação, a vítima, identificada como Charles Belchior Fontes Silva, foi encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe com uma fratura na perna. Ele passou por uma cirurgia. "Fiz uma cirurgia ontem à noite. Vou passar mais uns dez dias no hospital para fazer outra cirurgia", contou, também à Folha.

Nas redes sociais, o candidato do Partido Liberal (PL) disse que ele e sua comitiva teriam sido agredidos pelos petistas, que teriam cercado o carro onde ele estava. "A nossa arma era uma carteira de trabalho, a deles eram barras de ferro. Jagunços, possivelmente armados, vieram para cima da gente."

O deputado federal e presidente do PT Sergipe exigiu que as autoridades tomem as devidas providências legais e que o candidato do PL seja punido. "Reafirmamos que tomaremos todas as medidas jurídicas cabíveis para garantir justiça ao militante ferido e segurança para todos aqueles que, de maneira pacífica e democrática, lutam por um Brasil mais justo, solidário e sem intolerância."

Em nota, cedida ao portal Terra, a Polícia Civil de Sergipe informou que o caso está sendo investigado. "Os fatos serão apurados em inquérito policial e testemunhas serão chamadas para prestar esclarecimentos na Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT), que também irá reunir laudos médicos e de perícia. A DEDT também irá colher imagens de câmeras de segurança."