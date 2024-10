Primeira etapa da urbanização do Parque Riacho Maceió é concluída

A conclusão da primeira etapa da urbanização do Parque Riacho Maceió, localizado no bairro Varjota, em Fortaleza, foi concluída nesta quinta-feira, 3. As obras cobrem mais de seis mil metros quadrados entre a rua José Lino e a avenida Engenheiro Alberto Sá e foram realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf).

Esta fase inicial incluiu a criação de novas áreas de convivência e lazer, com calçadas de piso intertravado, ciclovia, academia ao ar livre e duas passarelas sobre o riacho. O projeto também tem um sistema de jardins biofiltrantes, que ajuda na filtragem de poluentes da água, contribuindo para a saúde ambiental da região.

Além da recuperação do riacho, que agora conta com barreiras para resíduos sólidos e um sistema de tratamento por ultravioleta, a obra melhorou a drenagem em dez ruas ao redor do parque, beneficiando a Comunidade dos Canos, que já chegou a enfrentar problemas de alagamentos anteriormente.