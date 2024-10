PR: Vizinho de terreiro de umbanda tenta atropelar frequentadora do local e ofende mãe de santo

Um homem, que mora em uma casa vizinha a um terreiro de Umbanda, no município de Ponta Grossa, no Paraná, está sendo investigado pela Polícia por tentar atropelar uma frequentadora do local, além de ter ofendido uma mãe de santo, na segunda-feira, 30. Ele já responde outros processos por perturbação a culto religioso e injúria racial.

De acordo com a mãe de santo Lúcia Mara Santos, responsável pelo terreiro, o homem estava de carro quando uma convidada do terreiro andava pela calçada. Ele deu marcha ré e quase atropelou a mulher. O nome do suspeito não é divulgado porque a investigação desse caso ainda está em andamento.

"A gente está sofrendo todos os ataques desse senhor, de racismo, homofobia, religioso e tudo o mais. A gente chama a Polícia, eles tentam resolver e não conseguem", disse ao programa Tá Na Hora Paraná, do SBT.