Cerca de 52 mil alunos do ensino médio de Fortaleza recebem tablets e chips com internet

Jean Willians, 18, é um dos alunos do ensino médio do Ceará contemplados com um tablet Crédito: FÁBIO LIMA

Alunos da 1ª e 2ª série do ensino médio de escolas de Fortaleza receberão, a partir desta quinta-feira, 3, um tablet e um chip com internet. A distribuição deve contemplar cerca de 52 mil estudantes da rede pública estadual na Capital. Em uma entrega simbólica realizada nesta manhã no Centro de Eventos do Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) explicou que todos os alunos do ensino médio devem receber o equipamento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, foram adquiridos 228.676 tablets para os estudantes do Estado. O investimento na política foi de R$ 100 milhões. A entrega é feita por região. No Cariri, mais de 33 mil tablets foram entregues no dia 13 de setembro.

Ciza Viana Moreira, secretária executiva de Gestão da Rede Escolar, reforça que junto da distribuição da ferramenta são pensadas atividades pedagógicas para otimizar o uso da tecnologia. “O projeto pedagógico de cada escola considera os tablets como um instrumento que vai possibilitar cada vez mais qualificar o trabalho dos professores, qualificar o estudante que vai estar pesquisando, utilizando o tablet pras suas atividades, se inserindo cada vez mais no mundo do trabalho, no mundo do conhecimento”, explica. LEIA TAMBÉM | Mais de 2 mil notebooks são entregues para professores da rede estadual de ensino do Ceará

Aluna da 2ª série da escola de ensino médio profissionalizante Maria Ângela Borges, no bairro Vicente Pinzon, Jeisel Scarola, 17, relata que os professores já passam materiais complementares digitais, como livros em PDF. “Só que com o celular não presta, as vezes não tem internet. Agora com o chip e o tablet vai dar para usar como apoio para estudar mais”, diz. Amanda Paes, professora de língua portuguesa e redação na escola Paulo VI, no bairro Jardim América, conta que os tablets também são utilizados na aplicação de avaliações internas, para a leitura e para o uso de aplicativos recomendados pelos professores.

Apesar de poderem aproveitar a ferramenta para o que desejarem, já que é de uso pessoal, Amanda relata a preferência dos estudantes para utilizar o instrumento nas demandas escolares. “Eles costumam associar o celular com o lazer, já o tablet é mais para atividades acadêmicas”, diz. “Muita gente não possui celular, um local onde eles possam pesquisar sobre os trabalhos e temas. Isso acaba ajudando muito o aluno a aprender, é uma forma de alavancar o ensino da escola. Certas coisas o professor não vai poder ajudar e a gente pode acabar aprendendo pesquisando”, afirma Carlos Eduardo de Sousa, 17, aluno da escola de tempo integral Professora Telina Barbosa, no bairro Messejana. Jean Willians de Sousa, 18, recebeu o tablet no evento e afirmou que a ferramenta vai auxiliá-lo no curso de informática que está matriculado. "Tem pessoas lá na sala que não têm condição de comprar uma tecnologia dessa", aponta.