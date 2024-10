Coutinho vê Vasco vivo no ‘caldeirão’ e tranquiliza sobre lesão

Autor do primeiro gol do jogo contra o Atlético, camisa 11 sente cãibras e sai aos 20 minutos da segunda etapa, na Arena MRV

O Vasco perdeu de virada a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil para o Atlético, na Arena MRV, nesta noite de quarta-feira. Após o jogo, Philippe Coutinho, que marcou o único gol do Cruz-Maltino, vê o clube vivo na busca pela decisão. Além disso, ele ainda tranquilizou os torcedores após pedir para sair no segundo tempo.

“A gente queria ganhar o jogo, obviamente. Mas estamos vivos no jogo, agora a gente decide em casa. Tenho certeza que a torcida vai estar lá nos apoiando, como sempre fez em todos os momentos. E vai ser uma grande decisão. Então a gente decide em casa, lá no Caldeirão. E é isso, a gente fez um grande jogo. Alguns momentos eles dominaram um pouco mais. No final do jogo a gente teve algumas oportunidades. E é isso, ficou para o segundo jogo. Temos mais 90 minutos agora para dar o máximo e conseguir essa classificação”, disse o jogador.