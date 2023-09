Fumaça de chá revelação faz convidados fugirem em Goiás; vídeo

A surpresa em um chá revelação na cidade de Anápolis, Goiás, não ficou com a descoberta do sexo da criança. No último domingo, 24, os convidados começaram a correr após a fumaça rosa se dispersar e invadir o espaço.

O episódio aconteceu com o casal Nathalia de Lima e Pedro Henrique Fonte, enquanto os visitantes começaram a tossir e rir ao mesmo tempo, saindo do local. Nathalia mantém gestação de cinco meses e ressalta que já sabia o sexo do bebê antes da gravação.

“Na hora da revelação deu tudo certo, porque o pessoal colocou longe de nós. A fumaça saiu e subiu. No final da festa, ainda havia convidados, todos já tinham comido, mas dessa vez colocamos a fumaça próximo da gente em um local que estava coberto, para fazer um vídeo”, revelou ao portal G1.