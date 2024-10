ONU recomenda que Brasil abandone a "guerra ao crime" e foque em direitos humanos

Na Capital, a visita ocorreu entre 1° e 3 de dezembro. Na ocasião, o Mecanismo reuniu-se com autoridades, forças de segurança e secretarias de diversas áreas, como Segurança Pública, Administração Penitenciária e Direitos Humanos. Além disso, também foram ouvidos depoimentos de 27 vítimas.

De acordo com o relatório, entre 2013 e 2023, 54.175 pessoas foram mortas por policiais no Brasil, o que equivale a mais de 6.000 mortes anuais, ou 17 por dia, nos últimos seis anos. O número de mortes causadas pela polícia aumentou de 2.212 em 2013 para 6.393 em 2023. Esse último número representa 13% do total de mortes violentas intencionais no País.

Somente em 2023, das 6.393 pessoas mortas pela polícia, 99,3% eram homens, com 6,7% sendo adolescentes de 12 a 17 anos e 65% jovens adultos. Deste último: 41% tinha entre 18 e 24 anos e 23,5% entre 25 e 29 anos.